Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, temiz enerji hamleleriyle Konya’da örnek bir dönüşüm başlatıyor ve güneşin gücünü Karatay’ın geleceğine taşıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek inşası için önemli bir adım atan Karatay Belediyesi’nin hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP), Haziran 2025 Belediye Meclisi oturumunda oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi. Plan, başta güneş enerjisi olmak üzere çevreci ve yenilikçi yatırımları merkeze alıyor.

Güneş enerjisi yatırımları öne çıkacak

SECAP’ın en dikkat çekici hedeflerinden biri, Karatay Belediyesi’nin mevcut ve planlanan güneş enerjisi yatırımlarıyla ilçeyi temiz enerjiye geçişte öncü bir konuma taşımak. Belediye hizmet binası, sosyal tesisler, spor kompleksleri ve okulların çatılarında büyük ölçekli GES kurulumları hızlanacak. Böylece bu binaların elektrik ihtiyaçlarının büyük bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve enerji maliyetleri düşecek. Ayrıca ilçede enerjinin verimli kullanılması kayıpların azaltılması yönünde örnek projelerle dönüşüm hızlanacak.

Temiz enerji üretimi artacak

Karatay genelindeki uygun araziler ve uygun bina çatıları GES projeleri için değerlendirilecek. Böylece hem temiz enerji üretimi artacak hem de bu alanlar ekonomik değere dönüştürülecek. Karatay Belediyesi, bu yatırımlarla yalnızca kendi enerji tüketimini karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşları ve işletmeleri de temiz enerjiye geçiş konusunda teşvik ederek yol gösterecek. Üretilen fazla enerji ise yasal mevzuat çerçevesinde mahsuplaşma yapılabilecek. Bu sayede Karatay’da enerji faturalarının azaltılması da hedefleniyor.

Türkiye’nin hedeflerine yerel katkı

Yatırımların tamamlanmasıyla, belediye faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların büyük oranda azalma sağlanması ve Türkiye’nin emisyon hedeflerine ciddi katkı yapılması bekleniyor. Güneş enerjisi yatırımları SECAP’ın temel unsurlarından biri olmakla birlikte, plan sadece bununla sınırlı değil. Enerji verimliliği (bina yenileme, yalıtım, havalandırma, aydınlatma sistemleri), iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma ve farkındalık artırma gibi birçok alanda somut eylemleri de kapsıyor.

Karatay SECAP ile kişi başına sera gazı emisyon değerlerinin 2035 yılına kadar yüzde 55 oranında 2050 yılına kadar ise yüzde 80 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

Karatay’ın güneş enerji altyapısı

Karatay Belediyesi, mevcut güneş enerji santralleriyle de önemli ölçüde enerji tasarrufu ve ekonomik katkı sağlıyor. SECAP’ın devreye girmesiyle birlikte yatırımlar daha da hızlanacak.

Tatlıcak Mahallesi’ndeki 190 kWe kapasiteli santral yıllık ortalama 300 MWh elektrik üretiyor. Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 1000 kWe kapasiteli santral yıllık yaklaşık 1700 MWh enerji sağlıyor. Kalenderhane Mahallesi pazar market çatısındaki 300 kWe’lik santral yıllık 450 MWh üretim gerçekleştiriyor. Büyüksinan Mahallesi pazar marketin çatısındaki 300 kWe kapasiteli santral de yıllık 450 MWh enerji üretiyor.

Öte yandan, İsmil Mahallesi’nde 105 bin metrekarelik alanda kurulmakta olan 5. güneş enerji santralinde ise toplam 13 bin 440 panel yer alacak ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kılca: "Güneş enerjisi Karatay’ın yeni simgesi olacak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (SECAP), belediyenin sürdürülebilirlik hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın temiz enerji hedeflerine yönelik kararlı adımlar attığını vurgulayarak, "Enerjiye verdiğimiz bu stratejik önem sayesinde Karatay, hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha güçlü, daha bağımsız ve daha yaşanabilir bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızda kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız azaltım ve uyum projelerimizi belirledik. Eylem planımızı, 2050 yılına kadar İklim-Nötr ve İklim-dirençli Karatay hedefimiz doğrultusunda uygulamaya sokuyoruz. Güneş enerjisinin Karatay’ın yeni simgesi olacağı günler yaklaşıyor" dedi.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı: "SECAP, sadece bir belge değil; Karatay’ımızın daha yeşil, daha dirençli ve enerji bağımsızlığına doğru ilerleyen bir kent olma yolundaki somut taahhüdümüzdür. Enerji artık yalnızca bir maliyet kalemi değil; belediyemizin hizmetlerini sürdürülebilir kılan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran ve çevremizi koruyan en temel stratejik alanlardan biridir. Bu doğrultuda tüm adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."