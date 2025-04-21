Tekirdağ’da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen tatlı yarışmasında, yöreye ait çok sayıda tatlı damakları şenlendirdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ev hanımları arasında "Tekirdağ Yöresi Tatlı Yarışması" düzenlendi. Yarışma, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nin fuaye salonunda gerçekleşti. Bölgenin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 25 farklı yöresel tatlı jüri tarafından değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Çek: "Turizmde rekor yılı"

Tatlı yarışmasına katılan Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Türkiye’nin turizmde büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Ülkemizde turizm açısından 2024 yılı rekorlar yılı oldu. Dışarıdan ülkemize 60 milyona yakın insan geldi. Bunlardan 5 milyonu kendi vatandaşımız ama 55-56 milyonu yabancı. 50 milyarın üzerinde bir döviz kazancımız oldu. Bacasız sanayi diye hitap ediliyor. Birçok sektör bu hareketten olumlu etkileniyor" dedi.

Tatlıların içinde "şıra tarhanası"

Jüri üyesi Necla Karahalil, yarışmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada yer alan tatlıların yöresel olmasının çok değerli olduğunu belirtti. Şıra tarhanası tatlısını ilk kez tattığını aktaran Karahalil, "Göçmenlerin bir tatlısıymış. Evde deneyeceğim ve onu burada öğrendim" dedi.

Bu tür yarışmaların adını bile duymadığımız lezzetlerin tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğunu kaydeden Karahalil, "Yöresel mutfağın yaşatılması açısından bu organizasyonlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinin oylamalarından sonra dereceye giren tatlıların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Jüri üyelerinin oylaması sonucunda 25 tatlı içerisinde 1. Oturtma Tatlısı, 2. Erik Aşı, 3 ise Gaziler Helvası oldu.