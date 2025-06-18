SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde, Kahramanmaraşlı iki genç, diyaliz tedavisi gören ve tedavi sürecinde arkadaş olan babalarına, Babalar Günü’nde böbreklerini bağışlayarak en anlamlı armağanı verdiler.

Yaklaşık üç buçuk yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören baba Y.C. (52), yıllardır tek böbrekle yaşadığını, ağır işlerde çalıştığı için düzenli kontrollerini ihmal ettiğini belirtti.

Oğlu Ü.C. (24) babasının rahatsızlığına çözüm bulmak amacıyla yaptığı araştırmalar sonucu SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne babası ile nakil için başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucu Ü.C.’nin böbrek bağışına uygun olduğu tespit edilince babaya böbrek nakli için süreç başlatıldı.

Baba Y.C. oğlunun bağışladığı böbrekle sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ü.C. de babasına sağlıklı bir yaşam için böbreğini bağışlamaktan gurur duyduğunu ve Babalar Günü’nde böyle anlamlı bir armağan verebildiği için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

"Babamın sağlığına kavuştuğunu görünce mutlu oldum"

Böbrek yetmezliği olan ve yaklaşık üç yıldır diyaliz tedavisi gören Kahramanmaraşlı H.M.S. (54)’ye de oğlu V.S. (19) böbreğini bağışlamaya karar verdi.

Baba H.M.S. (54) oğlunun bu davranışından gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok şükür oğlumun da benim de sağlığımız gayet iyi. Hekimlerimizden, hemşirelerinden ve tüm çalışanlarından çok memnun kaldık. Bize çok iyi baktılar. Böbrek bağışıyla insanlar yaşamına yeniden kavuşuyor. Oğluma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Babasının durumunun kötüleşmesiyle bağış yapmaya karar veren 19 yaşındaki V. S. İse, "Babam son üç yıldır hastalığı nedeniyle çok sıkıntılı süreçler yaşıyordu. Özellikle son dönemde yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak istedim. Babamın sağlığına kavuştuğunu görünce mutlu oldum. Gerekirse tekrar aynı şeyleri babam için yaparım. Bizim naklimiz Babalar Günü’ne denk geldi. Tüm hocalarımıza ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Organ nakil süreci titizlik ve özveri gerektiriyor"

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde aynı gün gerçekleştirilen böbrek nakilleri SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehtap Akdoğan ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Doç. Dr. Yücel Yüksel başkanlığında başarıyla tamamlandı.

Organ nakil sürecinin titizlik ve özveri gerektiren multidisipliner bir çalışma olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yücel Yüksel, "Operasyonların ardından hem babalarımızı hem de evlatlarımızı sağlık bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nakil öncesi hazırlık, ameliyat süreci ve sonrası bakım aşamalarını ekip olarak büyük bir dikkatle ve koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Hastalarımızın sağlığı ve yaşam kaliteleri için bu sürecin her aşamasını büyük bir dikkat ve özveriyle planlayarak hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, organ nakli alanındaki deneyimi, akademik kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla bölge halkına umut olmaya devam ediyor.