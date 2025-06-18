Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende 289 hekim adayı mesleğe adım attı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni, Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Can Ertürk, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Doktorluk mesleği zor, zahmetli"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Ülkemizin göz bebeği Akdeniz Üniversitesi’nden, Akdeniz Üniversitesi’nin göz bebeği Tıp Fakültesi’nden 289 hekimimiz mezun oluyor. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu çocuklarımız sizin göz bebekleriniz, toplumumuzun en zeki, en çalışkan, en fedakâr ailelerinin de en çok emek verdiği bireyler. Doktorluk mesleği zor, zahmetli tabi bir o kadar da toplumun her kesiminin beklediği bir hizmet" dedi.

"Dünya standartlarında sağlık sistemine sahibiz"

Şahin, "Anadolu, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sağlık personeli başta hekimlerimiz olmak üzere destansı mücadeleleriyle doludur. Anadolu hastalıktan kırılırken bugün geldiğimiz noktada dünya standartlarının üzerinde Avrupa standartlarını yakalamış bir sağlık sistemine, koruyucu hekimliğe ulaşabilmişsek bunu Türk hekimlerine borçluyuz. Cumhuriyetin değerlerine borçluyuz. Şimdi o ordunun birer neferi de sizler olacaksınız ve bu mücadele güçlenerek devam edecek" diye konuştu.

"Türk medeniyeti sizlerin omuzlarında yükselecek"

Hekimlik mesleğinin sadece hastaya bakmaktan ibaret olmadığını ifade eden Vali Şahin, "Bu toplum sizlerden birer entelektüel olarak da istifade etmek istiyor. Türk aydınlanması, üç okulun sırtında yükselmiştir. Bu okullar; Mülkiye, Harbiye ve Tıbbiyedir. Sizler de Tıbbiyeli olmakla gurur duyun. Bugün inşa ettiğimiz ve dünyanın gıpta ile baktığı büyük Türk medeniyeti, sizin gibi yüksek karakterli, münevver ve entelektüel Türk aydınları sayesinde mümkün olmuştur. Sizlerin, toplumumuza rol model olarak onu daha iyi noktalara taşıyacağına olan inancım tamdır" dedi.

"Sağlık sektörünün yarısı kadınlardan oluşmaktadır"

Türk kadınının, Balkan Harbi’nde, Cihan Harbi’nde ve Çanakkale Cephesi’nde gönüllü olarak görev aldığını ve yaralı Mehmetçiklerimizin tedavilerine yardımcı olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Gelinen süreçte, bugün ülkemizdeki sağlık sektörünün yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerimizin de yarıdan fazlası kadınlardan oluşmaktadır. Şu sıralarda oturan Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı bir kadın. Hem de Rektör ve Dekan Akdeniz Üniversitesi mezunu bu sıralardan çıkmış. Bununla gurur duyalım. Bu, Cumhuriyet’in ve onun kurucu değerlerinin bir sonucudur. Bu değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

"289 hekimi Türk sağlık sistemine kazandırdık"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugün Akdeniz’in güneşi gibi parlayan 289 pırıl pırıl hekimi Türk sağlık sistemine kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Mutluyuz. Gururluyuz. Hep birlikte, bu büyük başarının başından sonuna tanıklarıyız. Tıbbın özünde yalnızca bilgi değil, aynı zamanda insanlık vardır. Bugün sizlere verdiğimiz en büyük miras; vicdanınız, merhametiniz ve insan sevgisidir" dedi.

"İyi bir hekim insan onurunu önceler"

İyi bir hekimin sadece tanı koyan değil, aynı zamanda anlayan, hisseden ve insan onurunu önceleyen kişi olduğunu ifade eden Rektör Özkan, "Ama bunu aklınızda tutarken şunu da asla unutmayın: Engelliyi küçümseyen, düşkünle alay eden, hasta mahremiyetini hiçe sayan biri, iyi bir hekim olamaz. Onlara sesleniyorum: Bir hasta tekerlekli sandalyede size geldiğinde yüzünüz asılıyorsa, yoksulun reçetesini yazarken burun kıvırıyorsanız. Hastanızın acısını "zayıflık" olarak görüyorsanız. O beyaz önlük sizin üzerinizde sadece kumaş parçasıdır. Çünkü o önlük, bilgiyle olduğu kadar ahlakla, vicdanla, merhametle anlam kazanır. Diplomalar, yalnızca bilgi değil; aynı zamanda insanlığa karşı sorumluluk yükler. Çünkü hekimlik yalnızca tedavi etmek değil, insan onuruna hizmet etmektir. Bir hekimin gerçek gücü, bilgisi kadar yüreğinden gelir. İyi bir hekim; yalnızca bilgili değil, aynı zamanda merhametli, alçakgönüllü ve insan onuruna saygılı olandır" dedi.

"Sizler ülkesine ve insanlığa adanmış bir nesilsiniz"

Rektör Özkan, "Bugün bu sahneden ayrılırken sadece hekim olmuyorsunuz; aynı zamanda bu ülkenin vicdanı, halkın sesi, insanlığın umudu oluyorsunuz. Unutmayın, beyaz önlüğünüz sizi bir "otorite" değil; bir "hizmetkâr" yapar. Hastanızın gözlerine baktığınızda, kendinizi değil, onu görün. Onun acısını hissettiğinizde, tıbbın gerçek anlamını kavrayacaksınız. Sizler, bilgiyle mücehhez, vicdanla güçlenmiş, ülkesine ve insanlığa adanmış bir nesilsiniz. Safiye Ali’nin azmini, Yaşargil’in derinliğini, Atatürk’ün vizyonunu taşıyorsunuz. Yolunuz açık, kalpleriniz merhametle dolu; elleriniz bu topraklara şifa, emeğiniz milletimize umut olsun" şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, fakülte tarihinden bilgiler aktararak mezun olan hekimlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Dönem birincisine yüksek onur belgesi takdim edildi

Hekimlik Andını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Terzioğlu’nun öğrencilerle birlikte okumasının ardından, dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra Vali Hulusi Şahin, dönem birincisi Simay Gedik’e yüksek onur belgesini takdim etti. Dönem ikincisi ve üçüncüsüne ise yüksek onur belgeleri sırasıyla Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı tarafından verildi.

Tören mezunlara belgelerin takdimiyle devam ederek sonunda mezunların kep atmasıyla sona erdi.