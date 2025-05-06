Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez’in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalaması dileğinde bulundu.
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Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez’i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA