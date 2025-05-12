Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy Muhtarlığı tarafından Tahtalı Göleti Mesire Alanı’nda düzenlenen geleneksel Hıdrellez Şenliklerine binlerce insan katılarak baharın gelişini kutladı.

Vatandaşların sabah erken saatlerden itibaren Yeniceköy şenliklerin yapılacağı Tahtalı Göleti Mesire Alanına akın etmesi üzerine alana girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Gün boyu 4 binden fazla aracın giriş yaptığı alanda yoğun kalabalık yüzünden vatandaşlar piknik yapacak yer bulmakta zorlandı. Şenliklerin güvenli ve sorunsuz geçmesi için Emet İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte toplam 130 güvenlik personeli görev yaptı.

Mesire alanında ayrıca sağlık ekipleri, Emet Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ve arazözler, Emet Belediyesi’ne ait iş makineleri ve araçlar ile İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri hazır bulunduruldu.

Hıdrellez şenlikleri için mesire alanına gelecek misafirlere en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek adına yaklaşık bir aydan bu yana köy muhtarlığı ve vatandaşlarla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, "Şenlik alanındaki en büyük ihtiyaçlardan biri olan tuvalet sayısını arttırdık. Daha önce 8 olan tuvalet sayısını 32’ye çıkardık. Ayrıca çöp konteynerleri ve diğer ihtiyaçlarımız için kamu kurumlarımızdan destek talep ettik ve gerekli ekipmanları alarak alanımızı hazır hale getirdik. Geleneksel Hıdrellez Şenlikleri Emet ve Yenice halkı için önemli bir kültürel miras. Biz bu geleneği yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere her türlü desteği veren Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkanı Mustafa Koca başta olmak üzere tüm kamu kurumları yetkililerine, güvenlik güçleri ile tüm görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Halkımıza bereketli, sağlıklı bir bahar ve yaz dönemi diliyorum" dedi.

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca’da bölgede kurulan yaklaşık 140 esnafın sergi açtığı pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bölgede hareketlilik akşam saatlerine kadar devam etti.