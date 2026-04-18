Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) 'Genel Trafik Kuralları' başlıklı konferans düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kütahya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kıdemli Başpolis Trafik Eğitimcisi Ahmet Kahraman'ın yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansta Ahmet Kahraman, trafik güvenliğinin sağlanmasında kurallara uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Sürücülerin, yayaların ve tüm yol kullanıcılarının dikkat etmesi gereken temel hususlar hakkında bilgi veren Kahraman, günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik durumlarını örneklerle anlattı. Güvenli trafik bilincinin toplum açısından taşıdığı önem de konferansta özellikle öne çıkarıldı.

Etkinlik, konuşmanın ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı'nın, Ahmet Kahraman'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.