Emet İlçe Müftülüğü tarafından çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve oruç bilincini aşılamak amacıyla "Tekne Orucu" programı düzenlendi.

Öğle saatlerinde düzenlenen iftar programında, çocuklar hep birlikte oruçlarını açarak paylaşmanın ve sabrın önemini deneyimledi. İlçe müftüsü İsmail Çınar programda, tekne orucu hakkında bilgiler vererek bu programın çocuklara Ramazan sevgisini aşılamak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların her yıl düzenlenmeye devam edileceğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.