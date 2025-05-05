Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, teşkilatta uzun yıllar görev yapan ve emekliye ayrılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kemal Yongacı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Yılmaz, Yongacı’nın emniyet teşkilatına sunduğu özverili ve gayretli hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, mesai arkadaşına sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir emeklilik hayatı temennisinde bulundu.

Emniyet teşkilatı içerisinde uzun yıllar hizmet vermiş personelin vefayla anılması ve katkılarının takdir edilmesi, kurum içinde birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.