Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, Haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan 2 NASA astronotunu kurtaracaklarını belirterek, "Onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi.

Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya dönemeyen NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’a ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan iyi haber geldi. Musk, ABD basınına verdiği bir röportajda bir türlü dünyaya geri getirilemeyen 2 astronotun SpaceX tarafından kurtarılacağını ifade etti. Musk, "Evet, onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi. NASA ise her şeyin yolunda gitmesi halinde mahsur kalan astronotların 16 Mart’ta SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla ISS’ten ayrılacağını duyurdu. Musk’ın son açıklamasının, Williams ve Wilmore’un yerini alacak astronotları taşıyan Dragon uzay aracının yarınki fırlatmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Trump, Musk’tan yardım istemişti

Geçtiğimiz Haziran ayında Boeing firmasının Starliner uzay aracıyla ISS’e gönderilen NASA astronotları, uzay aracında yaşanan arıza nedeniyle ISS’de mahsur kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise astronotların dünyaya geri getirilememesinden Joe Biden yönetimini sorumlu tutarak kurtarma operasyonu için Elon Musk’tan yardım istemişti. Musk da daha önce yaptığı açıklamada, astronotları daha erken geri getirme çabalarının Biden yönetimi tarafından "siyasi nedenlerle" engellendiğini iddia etmişti.