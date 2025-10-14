Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen iş kazasında, elini freze makinesine kaptıran adamın iki parmağı koptu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet E. (49), ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini freze makinesine kaptırdı. Talihsiz adamın işaret ve orta parmağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine yaralı, kopan parmakları da alınarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından, parmakları buz kalıbına konulup dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.