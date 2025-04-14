Manavgat’ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi D-400 karayolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat’tan Alanya istikametine seyir halindeki Zekeriya Çınar.’nin kullandığı 07 ATA 596 plakalı motosiklet aynı istikamette gitmekte olan Ahmet T.’nin kullandığı 07 BSJ 133 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletin sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Zekeriya Çınar ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Ayşe T. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Antalya’ya sevk edilen 22 yaşındaki Zekeriya Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.