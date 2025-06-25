Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Kurtuluş köyü, dört farklı ili aynı noktadan görebilme özelliğiyle dikkat çeken nadir yerleşimlerden biri olarak dikkat çekiyor. 15 haneli köy, doğal güzellikleri, berrak su kaynakları ve Akdeniz köylerini andıran yapısıyla da öne çıkıyor.

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Kurtuluş köyü, eski adıyla Hünük, konumu ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Elazığ merkeze 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve sadece 15 haneden oluşan köy, küçük yapısına rağmen barındırdığı zengin coğrafi ve kültürel özelliklerle bölgenin nadir yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle Kurtuluş köyünü farklı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi ise, dört farklı ili aynı noktadan görebilme özelliğine sahip olması. Köy, sağ tarafı Malatya’nın Arapgir ilçesine, arka tarafı Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı köylere, sol tarafı ise Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine doğrudan sınır bağlantısına sahip ender köylerden biri olarak ön plana çıkıyor. Tipik bir Akdeniz köyünü andıran, doğal dokusu, berrak su kaynakları ve temiz havasıyla dikkat çeken Kurtuluş, dron ile görüntülendi.

Köyü ve konumunu ilk fark eden isimlerden Aygün Çam, "2024 yılında Palu’dan Kemaliye’ye doğru giderken bu köyümüzü fark ettik. Bu köyün doğal güzelliklerini görmüş olduk. Ve o günden sonra burayı tanıtmayla alakalı çeşitli girişimlerde bulunduk. Şu anda, Kurtuluş eski adıyla Hünük köyündeyiz. Burası Elazığ merkeze 82 kilometre uzaklıkta. Bu köyün özelliği konum itibariyle sağ tarafıyla Malatya ilimize bağlı Arapgir ilçesi. Arkamda görünen köy, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı köylerdir. Sol tarafımda kalan yer ise Çemişgezek’in köylerinden. 4 ilin tam olarak göründüğü ortak bir nokta da Ağındayız. Burası coğrafi konum itibariyle de Elazığ ve bölgede ender rastlanan eşi benzeri olmayan bir türden. Yine arkamda görünen dağlar ise Tunceli’nin dağları. Kurtuluş köyü konumu itibariyle, Elazığ’ın eşsiz köylerinden biri. Kurtuluş köyü 15 hane ve küçük bir köy. Tipik bir Akdeniz Bölgesindeki köyleri andıran bir yapısı var. Özellikle de, suyunun berrak ve temiz olmasıyla daha da dikkat çekmekte" dedi.

’’Etrafımız 4 ille çevrili’’

Köy sakinlerinden Adnan Yıldırım, "Köyümüz küçük bir köy. Etrafımız, Tunceli, Erzincan, Malatya olmak üzere dört bir yanı çevrili. 4 ili ve ilçeleri de görebiliyoruz. Sol tarafımız Çemişgezek’in köyleri, arkamız Kemaliye’ye bağlı köyler, sağ tarafımız ise Malatya’nın Arapgir ilçe köyleri. Dolayısıyla, 4 ili de birbirine bağlıyor. Rahatlıkla görebiliyoruz" diye konuştu.

Emekli olduktan sonra köyüne yerleşen Erhan Öztürk, "Emekli olduktan sonra, köyüme yerleştim. Yaz aylarında köyümde vakit geçirirken, kış aylarında da merkeze dönüyorum. Köyümüz 15 haneli. Köyümüzde dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik çok iyi şekilde işliyor. Bir iş yapıldığı zaman, bütün köy halkı toplanıp yardım ve dayanışma içerisinde işlerimizi hallediyoruz. Karşımız Tunceli, Arkamız Kemaliye, Yanımız Malatya’dan oluşuyor. Bölgemiz ege bölgesini andırıyor" şeklinde konuştu.