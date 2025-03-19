Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 8 parça halinde 1 kilo 92,38 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10 parça halinde 63,92 gram metamfetamin maddesi, 471 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 710 lira ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 29 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.