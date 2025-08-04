Elazığ’da bir taksici, araç içerisinde amcaoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, merkez Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ferdi Erol (38) ve amcaoğlu arasında alacak verecek meselesinden dolayı araç içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından şahıs, belinden çıkardığı silah ile taksiciye peş peşe ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ferdi Erol’un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli şahsın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.