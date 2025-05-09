Elazığ’da Fırat Üniversitesinin 50’nci yıl etkinliklerinde Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti.

Elazığ Fırat Üniversitesinin 50’nci yıl kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK Elazığ’da Üniversite Evi önünde uçuş gerçekleştirdi. Türk pilotlarının üstün yeteneklerini merak edip alanı dolduran binlerce vatandaş ve öğrenci o anlara tanıklık etti.

SOLOTÜRK gösterisine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ İHA Grup Komutanı Jandarma Albay Aşkın Bozkurt, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.