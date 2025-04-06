Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık ve basit yaralama suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı K.U.A. yakalandı. Aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 ikamette yapılan aramada, 4 kilo 10 gram esrar, 30 gram kokain, 3 parça halinde 11,95 gram metamfetamin, 5,62 gram sentetik kannabinoid maddesi, 52 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 700 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.