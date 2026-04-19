Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zafran yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.G. idaresindeki 23 EN 500 plakalı otomobil ile E.S. idaresindeki 16 AHL 902 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.