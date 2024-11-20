Elazığ’da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında , 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Baskil Karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, karşı yönden gelen Baskil Belediyesi’ne ait otobüs ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.