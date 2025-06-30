Elazığ’da 10’dan fazla leylek yuvasına ev sahipliği yapan Muratbağı köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Murtbağı köyü, 10’dan fazla leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Elazığ-Bingöl yolu kenarındaki tüm direklere yuva yapan leylekler, her sene köylülerin misafiri oluyor. Bahar aylarında gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra yeniden göç ediyor. Direkler üzerindeki sıralı leylek yuvaları, görenlerin dikkatini çekiyor.

Köy sakinlerinden Ercan Çifti, "Ben 1993’ten bugüne kadar buradayım. Göç zamanı gelip yavrularını yapıyorlar. Büyüttükten sonra tekrar geri göç ediyorlar. 10’dan fazla yuva var. Direklere bakılınca hemen hemen hepsinde var. Bizim için güzel. Biz de seviyoruz. Leyleklerin yuva yapıp yavrulaması hoşumuza gidiyor. Kimse zarar vermiyor. Bazen sıkıntı olduğu zaman vatandaşlar müdahale ediyor. Yuvalar yıkıldığı zaman köylü yardımcı oluyor. Her sene martın sonunda doğru geliyorlar. Yavrularını büyüttükten sonra geri dönüyorlar. Görüntü çok güzel" dedi.