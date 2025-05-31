Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gümüşkavak, Kızılay Hicret, Sarayatik, Valifahribey ve İcadiye mahallelerinde bulunan Toplum Sağlık Merkezlerinde görevli personel ve hizmet alanlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmeleri yapılırken broşürler dağıtıldı.

Çalışmaların süreceği öğrenildi.