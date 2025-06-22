Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi koordinasyonunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek ve iş birliğiyle yürütülen "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif" projesinin üçüncü faaliyeti hayata geçirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi koordinasyonunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek ve iş birliğiyle yürütülen "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif" projesinin üçüncü faaliyeti hayata geçirildi. Bu çerçevede Vali Numan Hatipoğlu, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinden gelen lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik, kariyer ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan program üç gün sürecek.

Program kapsamında sanatsal, sportif, akademik ve kariyer odaklı etkinliklerin yanı sıra, millî ve manevi değerlerin keşfedilmesini sağlayan geziler de düzenlenecek. Geziler kapsamında öğrenciler Harput mahallesinde bulunan müzeleri de gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.