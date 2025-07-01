Elazığ’da artan yangın riski nedeniyle havai fişek ve dilek balonu kullanımı ile satışı yasaklandı. Sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın tehlikesini artırdığına dikkat çeken Elazığ Valiliği, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Türkiye genelinde artış gösteren orman yangınları ve sıcak hava dalgasının etkisiyle Elazığ İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, yeni bir tedbir kararı aldı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın riskinin artması nedeniyle il genelinde yanıcı madde kullanımına yasak getirildi. Açıklamada, "Ülkemiz genelinde artış gösteren orman yangınları ve bölgemizde etkisini artıran mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle, Elazığ İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından 01.07.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Karar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştır. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi artış, nem oranında düşüş ve kuvvetli rüzgar gibi yangın riskini artıran olumsuz koşullar beklenmektedir. Bu doğrultuda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilimiz genelinde düğün, kutlama, eğlence ve benzeri organizasyonlarda ya da her ne amaçla olursa olsun, yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı ve satışı yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Alınan bu karar, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmiş olup, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kurumlar tarafından idari ve adli işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, orman varlıklarımızı korumak ve olası yangınların önüne geçmek adına alınan bu kararlara hassasiyetle uymaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.