Elazığ’da düğün hazırlığında olan çiftler, imitasyon ürünlere ilgi gösteriyor.

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma, vatandaşları altına bire bir benzerliği olan imitasyon ürünlere yönlendirdi. Bakır, alaşım ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılmasıyla elde edilen imitasyon takılar, son zamanlarda düğün ve nişan gibi törenlerde evlenecek çiftlerin kurtarıcısı oldu. Kuyumcuda 600-700 bin lira satılan takıları imitasyon olarak çok uygun fiyata satışa sunan takıcılar da bu durumdan memnun.

İmitasyon ürün satıcısı Rıdvan Gülnar, "İmitasyonların fiyatları 150 liradan başlayarak 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatı belirleyen malzemenin altın kaplama mı ya da çelik mi oluşu, ayrıca işçiliği de önemli. Günlük kullanılmadıkça zarar görmez. İnsanlar maddi kaygılardan dolayı altın alamadığı için düğünlerde çok ilgi görüyor. En çok alanlar düğün yapacak olan çiftlerdir. Bir de ziynet eşyasını bozan kişi yatırım yapmıştır. Bunu kimseyle paylaşmak istemiyordur, gelip imitasyon alıyor. Düğün sezonunda satışlarımız iki kat artıyor" dedi.