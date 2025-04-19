Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘beyin ölümü tanısı, donör bakımına yaklaşım ve güncel bilgiler’ konulu sempozyum düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma Sağlık Bakanlığı, Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Doku Organ Nakli Diyarbakır Bölge Koordinasyon Sorumlusu Hatice Gündüz Mumay, Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinden akademisyenler, ilgili uzman hekimler, Elazığ İl Müftülüğü vaizi ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından konferans Doku ve Organ Nakil Diyarbakır Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Hatice Gündüz Mumay’ın sunumu ile devam etti.