Elazığ’ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin ’kırmızı’ listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin ’kırmızı’ listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Zeyve köyü İskender mezrası kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen Arap tavşanı daha sonra doğal ortamına bırakıldı.