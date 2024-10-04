Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi acil servis çalışanlarına yönelik kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kriz yönetimi konularında eğitim verildi.

Eğitim programında, acil tıp uzmanı Dr. Neslihan Kırtepe ve sivil savunma uzmanı Metin Murat tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit (KBRN) konusunda bilgiler verilirken, psikolog İsmail Argun tarafından "iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kriz yönetimi” konularında sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.

Eğitimlerin süreceği ifade edildi.