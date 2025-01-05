Elazığ’da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Güneykent Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan yabancı uyruklu L.M. (51) adlı işçi, dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.