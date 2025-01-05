Kütahya’da trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçarken kaza yapması sonucu araç takla atarak demir yoluna devrildi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polislerinin ’dur’ ihtarında bulunduğu 43 AAG 482 plakalı otomobilin sürücüsü T.T., polisin üzerine aracını sürerek kaçmaya başladı. Kısa süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil, takla atarak demir yoluna devrildi. Araçta sıkışan T.T. ve 2 yolcu, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. O sırada trenin gelme ihtimaline karşı araç hızla demir yolunun dışına taşındı. Yapılan incelemede alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.T.’ye 22 bin lira idari para cezası uygulandı.