Meteoroloji, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Elazığ'ın güney ve doğu kesimlerinde beklenen yağışların, 18.04.2026 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Beklendiği yer Elazığ'ın güney (Sivrice, Maden, Arıcak, Alacakaya, Yazıkonak ) ve doğu kesimleridir ( Palu, Kovancılar, Karakoçan, Yurtbaşı). Oluşması muhtemel riskler; ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağıştır. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir' denildi.