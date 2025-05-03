Elazığ Bilim Merkezi, Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyünde öğrencilerle buluştu. Düzenlenen uygulamalı etkinlikler, öğrenci, öğretmen ve köy halkından yoğun ilgi gördü.

Elazığ Bilim Merkezi ekibi, 2025 dış etkinlik programı kapsamında Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan Pınarlar köyüne ziyarette bulunup, Pınarlar Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Bilim Merkezi ekibi, düzenlenen uygulamalı etkinlikler ile öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi kapsamında büyük rol oynayarak desteklerde bulundu.

Pınarlar Ortaokulu öğrencileri etkinlik ile ilgili "Bu deneylerden çok memnun kaldık. Hayatımızda ilk defa gördük. Bu vesileyle bilime olan ilgimiz daha da arttı. Bu programı organize ettikleri için, Elazığ Bilim Merkezine çok Teşekkür ederiz" dedi.

Pınarlar İlköğretim okulu öğretmeni Ogün Doğan Kasun da "Bugün yapılan çalışmadan çok memnun kaldık. Öğrenciler çok keyif aldı. Elazığ Bilim Merkezine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Elazığ Bilim Merkezi Yöneticisi Tamer Kurtoğlu ise "Tunceli’ye bağlı Pertek ilçesinde bulunan, Pınarlar köyündeki, Pınarlar ortaokulunda bir dış etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizin temel amacı, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerimizin bilimle tanışmasını sağlamak ve onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek. Bugün gerçekleştirilen atölye uygulamaları, öğrencilerimizin öğrenme bilgilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Okul yönetimin ve emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Program, hediye takdimi ile sonlandı.