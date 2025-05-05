Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Gazipaşa Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, ellerin doğru ve uygun şekilde yıkanmamasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında farkındalık etkinliğine imza attı. Hastane Başhekimi Dr. Adil Çelik, hastane yöneticileri ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte el hijyeninin bulaşıcı hastalıklardan korunmadaki önemi vurgulandı. Renkli dövizlerle kameralara poz veren sağlık çalışanları, vatandaşlara hijyen konusunda çağrıda bulundu. Etkinlikte yapılan bilgilendirmede ellerin doğru ve uygun şekilde yıkanmamasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğine dikkat çekildi. Temas edilen yüzey ya da maddelerden alınan mikropların, toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların taşınmasında ciddi rol oynadığı ifade edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi yetkilileri, özellikle sağlık kurumlarında el hijyenine verilen önemin altını çizerken, bu alışkanlığın günlük yaşamda da yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.