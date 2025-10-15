İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin sistematik taciz ve saldırılarına karşı, gündelik hayatlarını evlerinin ve sokaklarının üzerine çektikleri tel örgü ve demir kafeslerin altında sürdürmek zorunda kalıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde, İsrail’in askeri kontrolü altındaki Eski Şehir bölgesinde İsrailli yerşleşimciler yoğunlaşıyor. Yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine ve yürüdükleri sokaklara taş, çöp ve cam şişeler atarken, sistematik taciz ve saldırılar gerçekleştiriyor.

"İsrailliler tüm bölgeyi aldı ve bir yerleşim birimine dönüştürdü"

Eski Şehir’de dükkanı bulunan 61 yaşındaki Hişam Merka, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Merka, "Bu dükkanların arkası, Filistinliler için ana sebze ve meyve pazarıydı. İsrailliler tüm bölgeyi aldı ve bir yerleşim birimine dönüştürdü. Buna Abraham Avinu yerleşimi diyorlar; bu İbranicede ’İbrahim babamızdır’ anlamına gelir" dedi.

"Sanki ’biz burada sizi değil, sadece yerleşimcileri korumak için varız’ der gibiler"

Merka, dükkanının hemen karşısında bulunan binaya yerleşen yerleşimcilerin sürekli olarak aşağıya, pazardan geçen Filistinlilerin ve dükkanların üzerine çöp atığını belirtirken, "Bu bina eskiden iki katlıydı. Tadilat yaptılar, üzerine bir kat daha çıktılar ve sürekli üzerimize her türlü çöpü atıyorlar. Bu metal ağı bir nevi koruma olarak koyduk ama bu sıvıyı engellemiyor, çünkü bazen pazardan geçen insanların üzerine pis su döküyorlar. Biliyor musunuz, bütün bunlar askerlerin gözü önünde oluyor. O binanın tepesinde askeri bir gözetleme kulesi var. Bir asker, sadece yerleşimin korunması için 24 saat orada duruyor. Ne zaman bir şeyler atsalar sürekli şikayet ediyoruz. Askerlere sürekli şikayet ediyoruz ama bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. Sanki ’biz burada sizi değil, sadece yerleşimcileri korumak için varız’ der gibiler" şeklinde konuştu.

"Bir sokakta iki farklı kanunumuz var"

Bölgedeki en büyük adaletsizliğin hukuk sisteminde yaşandığını vurgulayan Hişam Merka, "Karşıda Filistinli bir aile yaşıyor ama bu insanlar hala askeri kanunlar altında yaşıyor. Yerleşimciler ise sivil kanunlar altında yaşıyor. Yani bir sokakta iki farklı kanunumuz var. Bu ırk ayrımcılığı. İşte bu yüzden buralarda pek fazla insan görmüyorsunuz. Pek çok dükkan sahibi burayı terk etti çünkü artık geçimlerini sağlayamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığım sürece burayı korumak istiyorum"

Pek çok dükkan sahibinin geçimlerini sağlayamadığı için bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Merka, "Benim içinse bu tamamen farklı bir hikaye çünkü benim dükkanım aileden bir miras. Dedem buradaydı, babam buradaydı ve şimdi de ben varım. Yaşadığım sürece de burayı korumak istiyorum" diye konuştu.