Artvin’de ekskavatörün kabininde kuş yuvası bulan operatör, doğal sürece zarar vermemek adına makineyi kullanmadı.

Artvin’de özel bir şirkete ait ekskavatörün kabininin içine yuva yapan kuş, operatör Mert Tatar’ın dikkatinden kaçmadı. Yuvada yumurtaların olduğunu fark eden Tatar, kuşun doğal yaşam sürecine zarar vermemek için iş makinesini çalıştırmama kararı aldı.

Park halindeki ekskavatörün kabin bölümünde kuş yuvasını fark eden Tatar, durumu yetkililere bildirerek makinenin kullanımını durdurdu. Yumurtaların güvende kalması için başka bir iş makinesi devreye alındı.

Gösterdiği bu duyarlı davranış nedeniyle çevresindekilerin takdirini kazanan Mert Tatar, "Kuşun yavrularının çıkmasını bekleyeceğim. Doğada her canlının yeri var" ifadelerini kullandı.

Doğaya saygı çerçevesinde alınan bu karar, sosyal medyada da ilgi gördü.