İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun ifadeleri İhlas Haber Ajansı adliye ressamının çizimine yansıdı. Ekrem İmamoğlu’nun yüz ifadeleri çizimlerde yer buldu.