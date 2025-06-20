Karaman’da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayrancı ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ekmeğin arasına poşetle konmuş 290 gram metamfetamin ile 3 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 39 bin 800 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki, H.A. ve R.B., İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.