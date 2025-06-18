Manisa’da ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde bugün saat 12.45’te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangına, ilk müdahale saat 12.55’te yapılırken, söndürme çalışmalarına 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer katılarak alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.