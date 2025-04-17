Samsun’da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren genç ile kendisine dışarıdan destek sağlayan ağabeyleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesindeki bir lisede düzenlenen motorlu taşıtlar sınavı öncesi A.P.’nin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 mobil wifi cihazı ve 1 veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.P.’ye dışardan destek veren ağabeyleri E.P. ve H.P. de yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşlerin ifadesi doğrultusunda M.K. de gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, 3 kardeş ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi.