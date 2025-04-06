Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, çevre ve gürültü kirliliğiyle mücadele çalışmalarında, kent genelinde abart egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında, modifiye edilmiş ve çevreye rahatsızlık veren araçlar sıkı takibe alındı.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde toplam 50 araç sorgulandı. Denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde abart egzoz kullandığı belirlenen 2 araç trafikten men edilirken, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı sürücülere toplamda 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, özellikle genç sürücüler arasında artış gösteren abart egzoz kullanımının sadece çevreyi değil, şehir trafiğinde yaşayan vatandaşları da olumsuz etkilediği vurgulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.