Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Ramazan ayını evrensel boyutta kutlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Ramazan tabu oyunu, İngilizce mani okumaları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, resimle anlatım etkinliği ve kelime yarışması gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Üniversitenin farklı bölümlerinden gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Akın Levent de yer alarak öğrencilerle birlikte oyunlara katıldı.

Katılımcılar, kültürel değerlerin uluslararası bir perspektifle ele alındığı bu etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Rektör Levent de Ramazan ayının anlam ve önemini vurgulayan bu tür etkinliklerin, toplumsal birliğe katkı sağladığını ifade etti.