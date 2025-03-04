Çankırı Karatekin Üniversitesi heyeti, uluslararası akademik iş birliklerini genişletmek amacıyla Tunus’ta Yüksek Teknolojik Araştırmalar Enstitüleri yetkilileriyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, akademik iş birlikleri ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) heyeti, uluslararası akademik iş birliklerini genişletmek amacıyla Tunus’ta Yüksek Teknolojik Araştırmalar Enstitüleri (İSET) yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette Erasmus+ projeleri, ortak yüksek lisans programları, öğrenci değişimleri, robotik yarışmaları ve akademik iş birlikleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma stratejilerine vurgu yaparak, bu tür iş birliklerinin akademik ve kültürel bağları güçlendirdiğini belirtti. ÇAKÜ heyeti, İSET’in robotik ve teknoloji alanındaki çalışmalarından etkilendiğini belirterek, ortak robotik yarışmaları düzenleme fikrini gündeme getirdi. Ayrıca, ortak yüksek lisans programları başlatılması ve akademisyenlerin bilgi paylaşımını artıracak seminerlerin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Tunus ziyaretinin sonunda ÇAKÜ ve İSET yetkilileri, akademik iş birliklerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Rektör Çiftçi, iki ülke arasındaki eğitim köprülerinin, gelecekte daha büyük projelere zemin hazırlayacağını ifade etti.

Rektör Çiftçi, ardından Tunus’ta bulunan TİKA ofisini de ziyaret ederek ortak çalışmalar ve projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.