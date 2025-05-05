Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında tiyatro, animasyon ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, köy çocuklarına yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında Bağacık, Barla ve Balkırı ilkokullarında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Hazırladıkları tiyatro oyunlarıyla sahneye çıkan öğrenciler, minik izleyicileri masal tadında bir yolculuğa çıkardı. Renkli animasyon gösterileri, palyaçoların neşeli gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve dans performanslarıyla çocuklara adeta bayram havası yaşatıldı.

"Çocukların yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyonumuz"

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Özdemir, projenin hem öğrencilerin teorik bilgilerini sahaya yansıtmaları açısından hem de köy çocuklarının gelişimine katkı sağlama noktasında önemli olduğunu belirtti. Müdür Özdemir, "Öğrencilerimiz büyük bir özveriyle bu etkinliklere hazırlanıyor. Çocukların yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Etkinliğe katılan köy halkı ve okul yöneticileri de öğrencilerin çabalarını takdirle karşıladı. Bu tür etkinliklerin köy okullarındaki çocuklar için oldukça kıymetli olduğunu ifade eden katılımcılar, benzer projelerin devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Öğrenciler tarafından yürütülen bu sosyal sorumluluk projesinin ilerleyen günlerde farklı köy okullarında da sürdürülmesi planlanıyor.