Eğirdir’de 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sağlık çadırı kuruldu.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Eğirdir Devlet Hastanesi iş birliğiyle Eğirdir Dündar Bey Medresesi’nde Sağlık Çadırı kuruldu. Etkinlikte, yaşlı bireylerin rutin sağlık kontrolleri yapılırken, aktif yaşam, depresyon ve obezite konularında bilgilendirmeler verildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı öğrencileri de çeşitli sağlık hizmetleri sundu. Yetkililer, yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için düzenli sağlık kontrolleri ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.