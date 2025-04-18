Ufuk Avrupa Programı Women TechEU 2. Çağrısı sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver ve şirketi Limbustem, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen yenilikçi derin teknoloji kadın girişimciler arasında yer alma başarısı gösterdi.

Limbal kök hücre yetmezliğine bağlı görme kaybı tedavisi için doku mühendisliği yaklaşımları ile yenilikçi çözümler geliştiren Limbustem, ülkemizdeki araştırma geliştirme ve ticari faaliyetlerine ilaveten iyileştirilmiş hücresel tedavi ürünü ile Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. Türkiye, çağrıya başvuru sayısında Almanya, Hollanda ve İtalya’yı geride bırakarak, en çok başvuru yapan 3’üncü ülke oldu. Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Limbustem ise bu çağrı döneminde destek almaya hak kazanan tek Türk teknogirişim firması oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ufuk Avrupa Programı kapsamında oküler yüzey hastalıkları ve cerrahisi alanlarında yenilikçi tıbbi tedaviler geliştiren çalışmaları Avrupa Komisyonu tarafından desteklenerek yenilikçi derin teknoloji kadın girişimciler arasında yer alma başarısı gösteren Doç. Dr. Özlem Barut Selver’i tebrik ederek, başarılar diledi.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, kadın girişimciler odağında, Avrupa Yenilik Ekosistemleri (EIE) Çalışma Programı çerçevesinde yürütülen çağrıya 827 başvuru sunuldu. Değerlendirme sonucunda Türkiye’den Limbustem destek almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver, "Women TechEU Programı ile üst düzey kadın yöneticilerin liderlik ettiği derin teknoloji girişimlerinin büyümesi teşvik ediliyor. Bu kapsamda desteklenen firmalara; 75 bin Avro hibe ile yenilikçi fikirlerini geliştirme ve şirketlerini büyütme imkânı sunuluyor. EIC İş Hızlandırma Hizmetleri (BAS) kapsamında Kadın Liderlik Programı aracılığıyla mentörlük ve koçluk hizmetleri, InvestEU ve Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) tarafından düzenlenen özel etkinliklere katılım fırsatı sağlanıyor. Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Limbustem firmamız bu yıl desteklenenler arasında yer aldı. Firmamız, oftalmoloji (oküler yüzey hastalıkları ve cerrahisi) alanlarında yenilikçi tıbbi tedaviler geliştirmektedir. Geliştirmekte olduğumuz Limbustem PRO AMEX, görmeyi geri kazandırmayı ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan in vitro kültür yöntemleri ile geliştirilen bir limbal epitelyal hücresel tedavi ürünüdür. İyileştirilmekte olan ürün, tüm teknoloji hazırlık seviylerinin tamamlanmasının ardından, Avrupa’da pazara girmeye hazırlanmakta ve Limbustem, bu yenilikçi tedaviyi küresel pazarda en etkili çözüm olarak sunmayı hedeflemektedir" diye konuştu.