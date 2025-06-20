Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Quacquarelli Symonds’ın (QS) açıkladığı "2026 Dünya Üniversite Sıralaması"nda Ege Üniversitesi, tüm dünya genelinde sıralanmaya hak kazanan bin 501 üniversite arasında 1001-1200 bandında yer aldı. Ege Üniversitesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 9’uncu oldu.

Merkezi Londra’daki yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), dünyanın en önemli sıralamalarından biri olarak kabul edilen "2026 Dünya Üniversite Sıralaması"nı açıkladı. Ege Üniversitesi, 2026 QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) sonuçlarında tüm dünya genelinde sıralanmaya hak kazanan 1501 üniversite arasında 1001-1200 bandında yer aldı. Ege Üniversitesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 9’uncu oldu.

’Üniversitemizi global düzeyde hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız’

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemiz küresel alanda görünürlüğünü artırmaya devam ediyor. Yükseköğretim kurumları, farklı akademik derecelendirme kuruluşları tarafından çeşitli parametreler ışığında ele alınıp değindiriliyor. Dünya çapında önemli sıralama kuruluşlarından biri olan QS tarafından da her yıl farklı metriklere göre değerlendirmeler yapılıyor. Ege Üniversitesinin global ve yenilikçi eğitim modeli ile sürdürülebilir kalite kültürünün, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının raporlarına olumlu yansıdığını müşahede ediyoruz. Son dönemde uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler ve iş birlikleri ile küresel ölçekte daha tanınır ve bilinir bir yükseköğretim kurumu konumuna yükseldiğimizi ifade etmek isterim. QS tarafından yapılan sıralamada dünyada 1001-1200 bandında yer alan üniversitemiz, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 9’uncu oldu. Uluslararası düzeyde başarılarımızı daha ileriye taşımak için bilimsel altyapımızı ve yayınlarımızın niteliğini sürekli güncelliyor, araştırmalarımızı multidisipliner bir anlayışla sağlık temalı üniversite konseptine göre şekillendiriyoruz. Uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda üniversitemizi global düzeyde hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız. Başarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Üniversiteler çeşitli kriterlere göre değerlendirildi

Ege Üniversitesi; "Fakülte-Öğrenci Oranı" kriterinde Türkiye devlet üniversiteleri arasında 2’nci, dünya sıralamasında ise 801’inci; "Uluslararası Araştırma Ağı" kriterinde Türkiye devlet üniversiteleri arasında 5’inci, dünya sıralamasında 511’inci; "Akademik İtibar" kriterinde Türkiye devlet üniversiteleri arasında 7’nci, dünya sıralamasında 701’inci; "İşveren Tanınırlığı" kriterinde Türkiye devlet üniversiteleri arasında 9’uncu, dünya sıralamasında 549’uncu sırada yer aldı.

QS Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi; üniversiteleri Akademik İtibar, İşveren İtibarı, Akademisyen Öğrenci Oranı, Akademisyen Başına Atıf Oranı, Uluslararası Akademisyen Oranı, Uluslararası Öğrenci Oranı, Uluslararası Araştırma İşbirliği, Uluslararası Öğrenci Çeşitliliği, İstihdam Sonuçları ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 10 kategoride değerlendiriyor.