Aydın’ın Efeler ilçesinde Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte eşi Yeşim Yetişkin ile dans eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin vatandaşlara örnek olurken, Efelerli vatandaşlar da şarkılarla dans etti.

Efeler Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftleri anlamlı bir etkinlikte bir araya getirirken, kentin en işlek yerlerinden biri olan Sevgi Yolu, aşkın ve müziğin buluşma noktası oldu. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası, en güzel aşk şarkılarını seslendirirken, katılımcılar müziğin ritmiyle dans etti. Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sevgi Yolu, Sevgililer Günü’ne özel süslemelerle donatılırken, havadan bırakılan balonlar da etkinliğe renk kattı.

Başkan Yetişkin örnek oldu, çiftler aşk şarkılarıyla dans etti

Etkinliğe katılan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise eşi Yeşim Yetişkin ile dans ederek vatandaşlara örnek oldu. Birbirinden güzel aşk şarkılarının seslendirildiği etkinlikte müziğin ritmine kapılan çiftler Sevgi Yolu’nda dan etti. Çiftlerin mutluluğuna ortak olan Başkan Yetişkin, sevginin ve birlikteliğin Efeler’de her zaman yaşayacağını vurguladı.

Yediden yetmişe herkesin ilgiyle takip ettiği etkinlikte ikram edilen ‘amor amor’ adlı kokteyl ve aşk temalı ikramlar da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, böylesine anlamlı ve keyifli bir organizasyonu hayata geçirdiği için Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.