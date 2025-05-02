DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Denizli Efeler ve Yörükler tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hazırlanan ‘Bellekten Geleceğe’ projesinde huzurevi bahçesine kıl çadır kuruldu.

Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. 2025 "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının korunması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla huzurevi sakinlerine yönelik ‘Bellekten Geleceğe’ konulu etkinlikte huzurevi bahçesine kıl çadır kuruldu. Dernek üyesi kadınlar tarafından yapılan saç börekleri, öğrencileri tarafından huzurevi sakinleri ve davetlilere ikram edildi. Öğrenciler şarkılar söyleyip, yöresel oyunlar sergilendi.

Huzurevi sakinlerine yönelik etkinliğin 2025 Aile Yılı kapsamında yapıldığını anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürü Ekrem Boran, "Aile yalı kapsamında müdürlüğümüz ve Denizli Efeleri Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkinliğimizde lise öğrencilerimiz ile yaşlılarımızı bir araya getirdik. Valimizin de etkinliğimizi onurlandırmasıyla birlikte yaşlılarımız güzel bir gün geçirdiler" dedi.

"Büyüklerin hayat tecrübelerinden faydalandık"

Büyüklerin hayat tecrübelerini ve unutulmaz anılarını yaşatmak üzere huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlediklerini belirten Dernek Başkanı Mustafa Yalıbir ise "Amacımız, 2025 yılının Aile Yılı olması münasebetiyle büyüklerimizi küçüklerimizle buluşturup burada geçmişi yad etmek istedik. Etkinliğimiz çok güzel oldu. Valimizin ve Denizli protokolümüzün katılımıyla çok güzel bir kaynaşma oldu. Herkes mutlu oldu biz mutlu olduk. Gençlerimize dokunmak istedik. Öğrencilerimiz büyüklerimize hizmet etmekten mutlu oldular. Büyüklerimize saygıyı gençlerimize hissettirmek istedik. Gençlerin bir dakikada olsa başlarını kaldırıp biz büyüklerini izlemelerini istedik. Köklerimizle buluşup geleceğe ışık olmak istedik. Derdimiz buydu amacımız buydu. Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, büyüklerimize saygıyı sevgiyi gençlere, yarınlarımıza öğretmek istedik" diye konuştu.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Marım, Aile ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürü Ekrem Boran, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, öğrenciler ve davetliler katıldı.