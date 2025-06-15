Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren, otel ve restoran işletmeciliğinin yanı sıra tur operatörlüğü yapan Adem Kuşçuoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edremit ile Yunan adaları arasındaki turizm faaliyetlerinin gelişiminde önemli katkıları bulunan Kuşçuoğlu’nun aynı zamanda Edremit Havacılık Kulübü ile MYSİA Havacılık Festivali’nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kuşçuoğlu’nun cenazesi, Akçay Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kızılkeçili Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve Yunanistan’dan çok sayıda turizmci, iş insanı ve siyasetçi katılarak Kuşçuoğlu’na son görevlerini yerine getirdi.