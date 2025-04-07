Edirne’de yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne’nin Kapıkule istasyonundan aldığı yükleri Abalar istasyonuna taşıyan yük treninin makine kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden makinist, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine trenden inen makinist, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin vagonlara sıçramadan söndürülmesiyle görevliler derin bir nefes aldı.