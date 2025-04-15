Edirne’de 49’uncu Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne’de 49. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi’nden Atatürk Heykeli’ne kadar yürüyüş yaptı.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Edirne’de Atatürk Heykeli önünde düzenlenen tören İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’ün çelenk sunumu ile başladı. Ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü politika ve hedefler doğrultusunda Edirne’de turizm potansiyelinden daha fazla yararlanmak için el birliği ile çalıştıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Devletimizin Türkiye Yüzyılı politikasıyla geleceğe ilişkin Türk projeksiyonlarında turizmin önemine, ülkemize sağlayacağı döviz girdisine oluşturacağı istihdama vurgu yapılmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemiz için en önemli gelişim alanı turizm olarak belirlenmiştir. Her geçen yıl artan turist sayısı ile birlikte sahip olduğumuz doğal, kültürel değerleri ile şehrimiz Edirne’de alternatif turizmlerin geliştirilmesi, bu gelişim avantajlarının ilçelerde yararlanılması sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile yola revan olmuş vaziyetteyiz" ifadelerine yer verdi.

Soytürk, Edirne’nin iç ve dış pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Soytürk’ün konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunları ve zeybek gösterisi yaptı. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterileri büyük alkış topladı. Programa katılan öğrencilerin yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.